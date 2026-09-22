Foto: Jonas EdsvikHållbarhetsrådets huvudsekreterare Micke Larsson delar inte bilden av tystnadskultur i hållbarhetsarbetet. Han tycker inte heller det saknas konkret verkstad. Hållbarhetsrådet huvudsekreterare: Positivt med diskussion om hållbarhetsagendan Nyheter 06:25 tisdag, 22 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Lantrådet efter kritik om tystnadskultur: ”Du tror väl inte jag satt munkavle på någon?” Kaffeklubb och tystnadskultur – hård kritik mot bärkraftsarbetet Christian Pleijel uttagen till kommitté för hållbarhetspris