Gröna stöder förslaget till ny självstyrelselag

De gröna i Finland stöder förslaget till ny självstyrelselag för Åland. Beslutet har fattats av partiets styrelse. Det berättar HI i ett pressmeddelande.

De gröna i Finland är positiva till revideringen av självstyrelselagen och det förslag som nu är ute på remiss. Partiets styrelse godkände sitt remissvar på ett möte i lördags där HI:s lagtingsledamot Alfons Röblom och partiets ena talesperson Erica Scott deltog.

– Självstyrelsen är en framgångslösning och en viktig del av Finlands demokrati. Den här reformen stärker Ålands möjligheter att utveckla sin självstyrelse samtidigt som den värnar rättsstaten, de grundläggande fri- och rättigheterna och det svenska språkets ställning, säger De grönas vice partiledare Allu Pyhälammi, i ett pressmeddelande.

Hon leder en kontaktgrupp som bildats mellan Gröna och Hållbart initiativ på Åland.

Remisstiden för förslaget till ny självstyrelselag pågår fram till slutet av sommaren.