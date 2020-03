Fyra ministrar jobbar på distans Nyheter

Hälften av landskapets ministrar arbetar distans, efter ett beslut i går som möjliggjorde saken.

Det är kansliminister och vice lantråd Harry Jansson (C), hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) och infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) som inte kommer att arbeta från Självstyrelsegården. Harry Jansson och Annette Holmberg-Jansson har tidigare befunnit sig i karantänliknande förhållanden och arbetat på distans även under den tiden.

– Det här kommer att alternera över tid, beroende på vilka ärenden som hanteras inom ramen för det vanliga arbetet, sade lantrådet Veronica Thörnroos (C) på gårdagens presskonferens. (ck)