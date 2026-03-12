Fullmatad tv-tablå på nyan.ax

Nu erbjuder Nya Åland en mer heltäckande tv-tablå på sin hemsida. Här kan du själv välja vilka kanaler du vill se, sortera ut kategorier och läsa mer om varje program.

På Nya Ålands hemsida finns nu också en tv-tablå. Tablån sträcker sig över nio dagar och 65 kanaler, utgående från Ålcoms information. Starttablån visar de vanligaste svenska och finländska tv-kanalerna, men ur kanallistan kan du själv skräddarsy vilka kanaler du vill visa och för vilka dagar. Ålandskanalens utbud finns också med i listan.

Du hittar tv-tablån genom att klicka här. Du kan också gå in på webbsidan https://www.nyan.ax/tv-guide/.

Du kan även sortera ut kategorier, som nyheter, barn, sport eller film och genom att klicka på ett visst program kan du läsa mer om det specifika programmet.

Även i appen

Tv-tablåerna hittar du enkelt under genom att klicka på annonsen för tv-tablå i Nya Åland-appen, eller via den klickabara annonsen på Nya Ålands hemsida nyan.ax.

Du kan även klicka dig fram under rubriken Tjänster och tv-tablå, i menyn högst upp på hemsidan, eller skriva in adressen nyan.ax/tv-guide/ i din webbläsare.