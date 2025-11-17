Frivillig brandkår för techkunniga diskuteras

Ditt namn

Åland är dåligt rustat för cyberattacker, framför allt större sådana. Det säger civilminister Ingrid Zetterman (Lib).

Även om landskapet jobbar med cybersäkerhet, till exempel tog man nyligen fram en cybersäkerhetslag som kommer höja beredskapen, så har landskapet lite resurser om man drabbas av en omfattande attack. Delvis eftersom antalet it-kunniga är så få.

– Vi diskuterar beredskap med den privata it-sektorn på Åland, vi hade möte förra veckan, och vi tittar på möjligheten få i gång något som motsvarar frivilliga brandkåren, men med sådana som är tech-kunniga, säger ministern. (eh)