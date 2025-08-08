Frågor kvarstår om inställd allsång Nyheter

Varför ställdes Allsång på Åland in, varför dröjde det innan artister och publik fick veta, och varför fortsatte arrangören ProEvent att sälja biljetter trots att de redan avblåst evenemanget? ProEvent har ännu inte gått att nå för en intervju.

Nya Åland berättade i går att ProEvents evenemang Allsång på Åland – som skulle ha ordnats på Seagram i Föglö Degerby i onsdags kväll – var inställt. Seagrams krögare Conny Jansson fick besked om avblåsningen så sent som kvällen innan. De vidtalade artister som Nya Åland talade med i onsdags underrättades vid olika tidpunkter: från cirka tre veckor till några dagar innan.

Sandra Estberg, sångerska i dansbandet Martinez, skulle också ha medverkat. Nya Åland når henne i Skellefteå på torsdagen, inför en spelning samma kväll.

– Från början var tanken att jag skulle vara med, men då skulle det ha varit två tillfällen, i Degerby och vid Pommern. Tidigare i somras – inte jättelänge sedan – så meddelade de att det inte skulle bli någon allsång vid Pommern, bara i Degerby, och då hoppade jag av. Det krockade också med andra spelningar. Mer information än så har jag inte, säger hon.

Frågor kvarstår

Nya Åland lyckades inte nå Zacharias Kalm eller Patrik Eriksson på ProEvent på torsdagen heller. De frågor vi fortsätter att söka svar på är:

Varför ställde ni in Allsång på Åland?

Varför tog det så lång tid att gå ut med besked till artister och publik?

Varför fortsatte ni att sälja biljetter trots att ni redan meddelat artister att evenemanget var inställt?

Hur får biljettköparna sina pengar tillbaka?

Vad kostade biljetterna?

Är ni ersättningsskyldiga till någon av de bokade artisterna?

Har ni fått något offentligt bidrag för att ordna allsången?

Planerar ni någon allsång nästa år?