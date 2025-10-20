Ungdomsförbundets ordförande svarar på kritiken: ”Jag brinner för att jobba frivilligt”

Ditt namn

Zacharias Kalm säger att han alltid jävat sig när förbundets budget planerats och aldrig haft någon ekonomisk fördel av att producera de olika evenemangen.

– Men jag håller helt med att det kan se väldigt tokigt ut, det köper jag, säger han till Nyan.

Hur många offerter har ungdomsförbundet fått in från andra bolag under de två senaste åren?

– Jag vet inte, jag har ju inte varit med på det. Jag vet ju bara vad jag lämnat in från vår [Reds anm: Proevents] sida.

Såvitt vi kommit fram till har det kommit in EN enda offert från någon annan.

– Okej, precis. Nå, mer än det vet inte jag. Jag har inte någon gång varit med i de här processerna. Jag har lämnat in offerter och sedan har någon annan tagit besluten, jag vet inte vem.

Du lämnade in offerter på Å-LAN, Bentes, Vokalisten och Deluxe i ett mejl den 12 oktober. Samma dag, bara någon timme senare, skulle styrelsen fatta beslut om vem som skulle få jobben. Det känns som att de där offerterna mest lämnades in som en formalitet?

– Nja, ur mitt perspektiv var det bara att man skulle lämna in ett visst datum. Jag har ingen aning om varför det blev så.

Men kan styrelsen verkligen sätta sig in i fyra så stora evenemangs offerter på så kort tid?

– Jag kan ju inte svara för dem. Men jag vet från andra styrelsesammanhang att alla ofta är väldigt insatta i projekten från början. Man får ganska mycket information om att, så här har det funkat tidigare år, det här är vad vi har behov av. Sedan litar man ju mycket på den som utför jobbet, att de vet vad som behövs.

Förbundets verksamhetsledare Katja Söderbäck syns ofta på Proevents evenemang och ser ut att jobba på dem, vilket gör det svårt för en utomstående att veta vilken roll hon har där. Jobbar hon för Proevent?

– Det vet jag inte om jag skulle säga. Hon har väl hjälpt till emellanåt när hon har haft tid över, men hon jobbar inte för Proevent.

Så Katja har aldrig varit anställd eller fått lön av Proevent?

– Hon har fått det en gång. Men det var för Idrottsfesten, och då har jag anlitat henne för ett jobb som hon har kunnat göra på kvällstid. Det är enda gången.

Har du sett den enda konkurrerande offerten, som kom in i september 2023, från Audiotrade?

– Nej, det enda jag har sett är det som stått i protokollen. Och jag har hela tiden sagt att jag vill att det här ska gå rätt till, för att visa att vi inte gör något som kan upplevas fel. Jag vill inte vara den som skor sig eller får egen vinning.

Hur har du råd att arbeta så mycket utan ersättning?

– Jag brinner för att jobba frivilligt, både för ungdomsförbundet och för andra föreningar. Sånt som jag gillar att göra behöver jag inte betalt för. Jag gör det för att det är roligt eller viktigt. Jag vill hjälpa så mycket som jag kan. Så nej, de här jobben går ju inte direkt med vinst.

Men alla vet ju inte det. Folk bara ser att du sitter på olika stolar och får alla jobben. Är inte det ett problem?

– Jo jag vet det. Det är precis det som är problemet, att folk inte förstår att det här inte görs inte för ekonomisk vinnings skull. Det handlar istället om att komma på hur vi ska kunna göra så att det här evenemanget blir av, för ungdomarnas skull. Det är där som det ser tokigt ut. Vi har diskuterat det jättelänge, under flera år. Och frågan har väl ställts att, är det ens värt att vara ordförande?

– Men sedan övertygar folk mig hela tiden att jag måste vara med. För att jag gör så mycket mera än bara hålla på med evenemangen. Det jobbet är väl kanske bara 40 procent av allt jag gör.

Men det är ändå svårt att komma ifrån att det ser ut som att du är jävig ..?

– Så är det. Jag håller helt med att det kan se väldigt tokigt ut, det köper jag. Jag gör allt jag kan för att undvika att det ska se så ut. Jag är inte med i budgetarbetet, till exempel. När det ska klubbas så går jag därifrån, så att ingen ska kunna säga att jag vetat vad budgeten varit och tagit betalt efter det.

Menar du att du är ordförande i förbundet men ändå inte vet dess budget?

– Jo, efter att den klubbats förstås. Men ingenting i förväg. Jag vill inte veta vissa saker. För att det ska bli så transparent som möjligt.