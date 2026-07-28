Förstörde kundvagnar – förlikades med matbutik

Filmer och foton visade hur en ung man skadade kundvagnar utanför S-market i Godby. Nu har dock mannen och butiken förlikats.

En ung person stod åtalad för skadegörelse efter att enligt gärningsbeskrivningen ha förstört och skadat kundvagnar som funnits vid S-Market i Godby. Agerandet ska ha lett till att minst två kundvagnar förstördes, till ett värde av 120 euro styck. Som bevisning fanns film och bilder.

Erkände och bestred

Den unga mannen erkände att han var på filmerna och bilderna, men bestred brott. Den åtalade menade att kundvagnarna inte förstörts eller skadats och att delar kunde sättas tillbaka.

Brottet begicks 2024 och i slutet av juli 2026 ingick parterna en förlikning.

Åklagaren lägger ned åtalet och tingsrätten avskriver ärendet. Den unge mannen ska betala en ersättning på 253,20 euro till Varuboden på Åland ab.