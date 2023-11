Förslaget: Norden ledande på havsbaserad vindkraft Nyheter

Simon Holmström (HI) var med på ett möte med hållbarhetsutskottet i Oslo under tisdagen. I februari skickade han in ett förslag till Mittengruppen om att norden ska vara ledande på havsbaserad vindkraft. Efter att alla andra utskott fått tycka till om frågan har det visat sig att det politiska stödet bland alla partigrupper var stort.