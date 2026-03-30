Eckerö ställer in två turer efter påsk

Efter den incident där Kustbevakningen den 4 mars körde in i M/S Eckerö uppstod skador på fartygets yttre skrov. Skadorna åtgärdades då tillfälligt för att kunna upprätthålla trafiken. Men för att permanent reparera skadorna så ställer man in följande avgångar: tisdagen den 14 april kl. 18.30 från Eckerö och kl. 20 från Grisslehamn.

Det meddelar Eckerölinjen i ett pressmeddelande.

Ordinarie trafik återupptas onsdagen den 15 april kl. 08 med avgång från Eckerö.

”Vi kontaktar för närvarande samtliga inbokade gäster på de berörda avgångarna för att informera om situationen och, i möjligaste mån, erbjuda ombokning till annan lämplig avgång eller alternativt avbokning”, skriver man i pressmeddelandet.