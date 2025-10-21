Företag bröt mot penningtvättslagen

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Ett företag som försummat sina skyldigheter enligt penningtvättslagen påförs nu en avgift om 1 000 euro. Detta efter att landskapet påträffat brister gällande bland annat identitetskontroll av kunder.

Under landskapets inspektion av företaget sommaren 2024 påträffades ett antal brister i efterlevnaden av penningtvättslagen. Dessutom ansågs företaget försumma sin skyldighet att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt landskapet har företaget förlitat sig för mycket på utomstående aktörers, så som bankers, kontroll av kunder. Företaget har också underlåtit att kontrollera identiteten på en del av kunderna samt att tillämpa skärpta åtgärder för kundkontroll gällande politiskt utsatta personer. Dessutom saknades dokumentation kring hur identitetskontroller genomförts.

Andra brister som påträffades var bland annat avsaknaden av personalutbildning gällande förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, föråldrade och avsaknad av anpassade interna anvisningar samt att ingen ur företagets ledning utsetts till att ansvara för att penningtvättslagen följs.

Förmildrande omständigheter

I landskapets beslutsunderlag framkommer att företaget bedömt att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg samt att marknaden som det rör sig på är reglerad. Företaget har inte heller sett några avvikelser i verksamheten och uppdaterat sin riskbedömning kontinuerligt, dock inte tillräckligt ofta enligt inspektionsutlåtandet.

Landskapet konstaterar alltså att företaget ”av oaktsamhet har försummat eller brutit mot skyldigheter i penningtvättslagen”, men anser att det finns förmildrande omständigheter då företaget ”uppvisat en mycket god samarbetsvilja och har påbörjat en förbättring av sina rutiner”. Landskapet har därför beslutat att påföra företaget en avgift om 1000 euro, vilket är den lägsta möjliga. Summan ska betalas till staten.