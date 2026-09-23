Fler kryssade med Finnlines i sommar

Antalet passagerare på Finnlines dagskryssningar mellan Långnäs och Nådendal ökade med 23 procent i sommar jämfört med tidigare år. En ökning noterades även på kvälls- och nattavgångarna.

En intensiv resesäsong med ökat antal passagerare ombord på rutten Långnäs–Nådendal. Så beskriver Finnlines sommaren i ett pressmeddelande. De menar att tillväxten varit särskilt stark bland personer mellan 18 och 24 år samt bland passagerare över 55 års ålder. ”En särskilt intressant trend är ökningen av antalet par och större sällskap på tio personer eller fler”, skriver rederiet.

Fordonsvolymerna höll samma nivå som föregående år.

Rederiets fartyg Finnsirius, som trafikerar mellan Kapellskär, Långnäs och Nådendal firar tre år i trafik. Finnlines skriver att fartyget på denna tid transporterat mer än 638 000 passagerare med totalt 159 olika nationaliteter.

Finnlines trafikerar reguljärt från Finland till Åland, Sverige och Tyskland samt från Sverige till Polen och Tyskland. Enligt pressmeddelandet har det totala antalet bokningar ökat på flera rutter, bland annat Helsingfors–Travemünde. (mj)