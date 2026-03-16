En person fördes till sjukhus efter en trafikolycka i norra Ämnäskorsningen vid åttatiden på måndagsmorgonen.

Personen ska ha varit vaken och talbar. Enligt räddningsledaren Karl Nordlund blev det omfattande materiella skador på bilarna och bärgningsarbete har utförts på platsen. Vägen stängdes av delvis under räddningsarbetet och helt under bärgningsarbetet men har öppnats igen för trafik, berättar han. Väglaget ska ha varit halt på platsen då olyckan skedde.

– Det börjar bli bättre nu. Den här tiden på året är nätterna kalla och solen tinar isen på dagarna, så man måste anpassa hastigheten efter väglaget, uppmanar Nordlund.

Finströms FBK och räddningsverket ryckte ut till platsen.

Under morgonen ryckte räddningsverket också ut till studentbostäderna i Strandnäs. Ett automatlarm hade utlösts av matos, men det brann ingenstans. Räddningspersonalen återställde larmet och inga fler åtgärder behövdes.