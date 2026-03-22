Brand på balkong i stan

En granne larmade natten till söndag om en brand på en balkong i stan. När brandkåren ryckte ut till platsen hittade de dock ingen brand, men kände röklukt och försökte utreda varifrån den kom. Efter dörrknackning kunde brandkåren konstatera att en mindre brand uppstått på en balkong, men att den slocknat av sig själv.

– Vi kontrollerade att allt var kallt, annars behövdes inga åtgärder, säger räddningsledare i beredskap Karl Nordlund.

På lördagseftermiddagen gick ett annat larm på Köpmansgatan. Det visade sig vara en brandvarnare som tjöt på grund av ett tekniskt fel. (ck)