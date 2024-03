Lottning avgjorde talmansvalet – lotten föll på Jörgen Pettersson Nyheter

Lagtingets talmansval blev spännande idag, måndag. Efter två omgångar, där det andra valet blev på rösten jämnt mellan Roger Höglund och Jörgen Pettersson med 14 röster var och en blank röst, så avgjordes valet med lottning.

När rösterna räknats i den första omgången hade Jörgen Pettersson (C) 13 röster och Roger Höglund (C) fick 12 röster, Liz Mattsson (C) en röst och tre röstade blankt. Liz Mattsson är föräldraledig just nu och därmed inte valbar och den rösten räknas inte. Eftersom ingen fick mer än hälften av rösterna behöver lagtinget göra en andra omgång av valet mellan Jörgen Pettersson och Roger Höglund.

När den andra omgången blev jämn krävs enligt arbetsordningen lottning. Mogens Lindén fick äran att dra lotten, som föll ut till Jörgen Petterssons fördel.

Efter valet avgav Jörgen Pettersson sin försäkran och tog över talmansklubban av Veronica Thörnroos.

I lagtinget var 29 ledamöter närvarande. Jessy Eckerman (S) var frånvarande på grund av sjukdom.

Tidigare på måndagen meddelade Veronica Thörnroos att hon lämnar Centern och bildar en egen politisk gruppering. Det kommer sannolikt att medföra förändringar i fördelningen av utskottsplatser och andra grupper.

