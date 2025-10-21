Eckerö: Sämre sommar, men vårt bästa år hittills

Ditt namn

Trots en avmattning under sommarsäsongen noterar Rederi AB Eckerö sitt hittills bästa resultatet efter tre kvartal.

3 procent färre, knappt 65 000 passagerare, åkte med rederiet under juli-september, men frakten fortsätter att öka jämfört med förra året. Rörelseresultatet sjönk 10 procent till 15,9 miljoner euro (17,6). Trots försämringen är detta det näst bästa rörelseresultatet någonsin under perioden.

Antalet passagerare har så här långt i år ökat med 3 procent. Mellan Åland och Sverige har antalet passagerare ökat med 5 procent till 850 851 (837 848). Linjen Finland-Estland har nästan dubbelt så stora volymer, där ökade antalet passagerare med 3 procent till 1 638 751 (1 584 842).

Frakten har ökat ytterligare 12 procent, till 156 965 (140 556). Detta är det högsta uppnådda antalet fraktenheter någonsin under de tre första kvartalen. Det är framförallt utvecklingen över Finska viken som fortsätter bidra.

Omsättningen har hittills i år ökat med 5 procent till 181,1 miljoner euro (171,7) under perioden.

Rörelseresultatet har hittills i år förbättrats med 1,3 miljoner till 21,6 miljoner (20,3), vilket är det bästa rörelseresultatet någonsin under perioden. På sista raden, efter skatt, noteras ett resultat på 16,0 miljoner euro (14,7), vilket är det bästa resultatet någonsin för perioden.

Företaget uppger att det förväntas leverera ett fortsatt stabilt resultat under 2025.

Koncernen har en god kassa, med 15 miljoner mer i likvida medel än vid samma tidpunkt i fjol. Förra veckan meddelade företaget att man ingått ett låneavtal om 20,0 miljoner euro med Ålandsbanken som ska användas till att lösa den återstående delen av obligationslånet från pandemin. Totalt handlar det om 27,3 miljoner euro som löses in i förtid.

Delårsrapporten hanterar också köp och försäljningar av fartyg. Dels påverkas resultatjämförelser av förra årets försäljning av M/S Shipper – och Eckerö Shipping Ab:s sista kvarvarande Ro-Ro fartyg, M/S Transporter, övergår i Godby Shippings ägo i mitten av november.

I stället har Rederi AB Eckerö nu ett nytt dotterbolag, Eckerö Link AB. Detta sedan koncernen tog över Rederi Ab Fjärdvägen, inklusive fraktfartyget M/S Fjärdvägen, den 18 augusti och bytt namn på det. I oktober meddelade koncernen att man också förvärvar M/S Sailor av Tallink och ersätter Fjärdvägen med det. Sailor ligger ännu upplagd i Tallinns hamn, men ska sättas i trafik efter nyår.