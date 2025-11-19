ÅHS efter inställda mötet: Vi har reservrutiner om Cosmic tas ur bruk

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Som Nyan avslöjat kallade Datainspektionens chef Lena Nordman med kort varsel till sig ÅHS chefsöverläkare Jaana Lignell för ett möte på tisdagensförsmiddagen. Ämnet var om ÅHS har back-up-planer om ”Cosmic tas ur bruk”. Men när Lignell hade ett juridiskt ombud med sig ställde Nordman in mötet.

Nyan ringer upp Jaana Lignell efter mötet för att få veta mera om den frågeställning som formulerats i kallelsen: ”Vilken back-up plan har Ålands hälso- och sjukvård om det nya vårdinformationssystemet (Cambio Cosmic) tas ur bruk.”

Men det visar sig snart att det inte blev något möte. Jaana Lignell berättar:

– Det som hände var att jag kom dit i god tid till DI och kände mig välkommen till mötet, som strax skulle börja. Sedan bad jag att vi skulle vänta på mitt juridiska ombud och då blev det inget möte, dessvärre. Vilket var väldigt olyckligt.

Ställdes mötet in för att du hade med ett ombud?

– Ja. Det var ju inte så att ombudet skulle yttra sig eller så, men ombudet skulle vara med som extra resurs. Men då fick vi lämna möteslokalen.

Är det inte lite märkligt att man inte få ha med sig ett ombud på ett möte?

– Jo, det är märkligt. Jag såg inte det som ett problem. Och ombudet sade att jag absolut hade rätt att ha ett ombud. Men det var inte okej för DI. Och då är det svårt att göra något.

Beträffande ämnet för mötet: ”Om Cosmic tas ur bruk” … Har ni fått någon förklaring till den frågeställningen?

– Nej. Det var det jag hoppades på att få. Men nej, jag vet inte.

Har ni några back up-planer ifall DI skulle stänga ner Cosmic?

– Jo, det finns reservrutiner för olika typer av driftsavbrott.