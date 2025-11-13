Jeanette Pajunen om JK-anmälan mot DI-chefen: Allt allvarligare överträdelser

Ditt namn

Ålands hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen har lämnat in en anmälan mot Datainspektionens myndighetschef Lena Nordman till Justitiekanslern (JK).– Det här är en tillsynsmyndighet med väldigt mycket makt, och nu funderar vi på om allt gått riktigt rätt till, säger Pajunen till Nya Åland.

Anmälan, som är 22 sidor lång och kommer med 34 bilagor, kommer efter implementeringen av vårdinformationssystemet Cosmic, där Datainspektionen (DI) hade en nyckelroll. Vid ibruktagandet av Cosmic krävde Lena Nordman att ÅHS gick med på en rad krav, vilket Nya Åland rapporterat om.

Enligt anmälan har Nordman bedrivit en ”systematisk förskjutning från rättssäker, lagbunden tillsyn till omotiverade påtryckningar, åsidosättande av rättskyddsmekanismer och överskridande av behörighet och kompetens.”

I anmälan framkommer det att ÅHS har upplevt svårigheter i samarbetet med DI en längre tid, men att det förvärrats under året.

– Det blev mycket allvarligare överträdelser och nu har det eskalerat sedan mars. Vi uppfattade att Datainspektionen tog över personuppgiftsansvarigas uppgifter och dikterade för styrelsen ganska långt hur besluten skulle se ut. Efter diskussioner med styrelsen drog vi slutsatsen att vi behöver få någon sorts bedömning på det här och valde att gå till JK. Jag tycker det är beklagligt att vi behöver sköta ett ärende mellan två myndigheter på det här sättet. Det är kanske det som grämer mig allra mest, säger Jeanette Pajunen.

Hot och härskartekniker

Enligt anmälan har Lena Nordman dessutom använt hot om förbud och vite utan laglig grund och agerat osakligt och partiskt.

– Det här är en tillsynsmyndighet med väldigt mycket makt och vi ska kunna vara helt trygga i att de ärenden som hanteras mellan Datainspektionen och ÅHS faktiskt sköts korrekt och att man följer lag. Där är vi nu och funderar på om allt gått riktigt rätt till, säger Jeanette Pajunen, och fortsätter:

– Det som har bekymrat mig mest är de, som vi uppfattar det, ganska långt ogrundade beslut som har fattats. Jag ser ganska många risker – många saker som hade kunnat sluta tokigt om det inte hade gått att parera dem efter hand.

Bland problemen i samarbetet med Datainspektionen nämner Jeanette Pajunen också att Lena Nordman ska ha använt sig av härskartekniker, sarkastiskt tonfall och osakligt bemötande.

Krävde uppsägning i telefonsamtal

I ett telefonsamtal med ÅHS styrelseordförande Sara Kemetter (S) ska Lena Nordman ha krävt att Jeanette Pajunen sägs upp.

– Det är ganska anmärkningsvärt. För det första är det ju obehagligt att sådana saker sägs bakom min rygg, men som myndighetschef behöver man ha koll på hur lagstiftningen ser ut. Det här är krav som är en överträdelse av befogenheter, och det ser jag som det mest allvarliga, säger Jeanette Pajunen.

”Styrelsen helt enig”

– Jag kan bekräfta det telefonsamtalet, säger Sara Kemetter till Nya Åland, och fortsätter:

– Styrelsen har varit informerad om anmälan och vi står bakom den. I det här fallet är styrelsen helt enig.

Hur har du som styrelseordförande upplevt samarbete med Datainspektionen?

– Hela införandet av VIS (vårdinformationssystemet, reds anm) har varit en jättestor och svår process och det är klart att det har krävts ett genuint och intensivt samarbete. Men vid ett skede blev det till sist väldigt stressande, och de situationerna kommer fram i anmälan. Från styrelsens sida har vi försökt hantera det så bra som möjligt för att garantera patientsäkerheten.