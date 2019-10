Crosskey köper miljon-mjukvarubolag Nyheter

Ålandsbanken Abps dotterbolag Crosskey har köpt finska mjukvarubolaget Model IT Oy. Nyförvärvet kommer med 13 anställda.

Crosskey Banking Solutions Ab Ltd är verksamt inom utveckling och drift av IT-plattformar för bank- och finansbranschen. Nu expanderar man att köpa upp bolaget Model IT i Helsingfors som utvecklar IT-system för kunder inom förmögenhetsförvaltning.

Under senaste räkenskapsår omsatte Model IT cirka 1,8 miljoner euro.

– På den finländska marknaden har Model IT varit framgångsrika och knutit till sig ett antal kunder verksamma inom förmögenhetsförvaltning eller försäkring. Crosskey och Model IT har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete och har tillsammans attraherat ett antal kunder på den svenska marknaden, skriver Crosskey i ett pressmeddelande.

Säljarna av Model IT utgörs nästan uteslutande av ledning och vissa anställda. Ledningen och de anställda som säljer aktierna i Model IT avser att stanna kvar i bolaget också efter Crosskeys förvärv.

– Genom förvärvet stärker Crosskey sitt erbjudande till banker, förmögenhetsförvaltare, fondbolag och försäkringsbolag.

Affären beräknas inte ha någon väsentlig påverkan på Ålandsbankenkoncernens finansiella ställning eller resultat. Parterna har överenskommit om att inte kommunicera köpeskillingens storlek. Affären planeras att slutföras under november 2019.