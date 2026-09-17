Bonns om palliativa: inget är förändrat

Erica Bonns tillbakavisar att något skulle ha ändrat i planerna om palliativa senaste veckan.
– Vi drar successivt igång från och med oktober.
I torsdagens Nya Åland går det att läsa om ett internt meddelande som ska ha gått ut efter tisdagens mediamöte. Där står att läsa att palliativa avdelningen ska flytta till C-huset, alltså Gullåsen. Det kallas för ett pilotprojekt trots att ”ingen i klinikledningen tror att det kommer att bli aktuellt med en återflytt”.
Nya Åland kunde inte nå hälso- och sjukvårdsdirektör Erica Bonns under pressläggningstid på onsdagen, men får en kommentar på torsdag:
– Allt det jag sagt står fast vid, inget har förändrats.