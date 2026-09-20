Bilfri dag firas med gratis buss

På Åland firas den Internationella bilfria dagen, tisdag den 22 september, genom gratis bussåkning i dagarna tre.
I ett utskick berättar landskapsregeringen att man vill uppmärksamma den Internationella bilfria dagen ”då vi alla kan vara med i omställningen till mer hållbara resval genom att gå, cykla eller åka kollektivt när det är möjligt”.
Tre dagar
Landskapsregeringen erbjuder fri kollektivtrafik med Ålandstrafiken i dagarna tre: måndag 21 september, tisdag 22 september och onsdag 23 september.(ab)
Dag som funnits länge
Internationella bilfria dagen infaller den 22 september varje år och uppmärksammas i nästan alla europeiska länder.
Dagen har uppmärksammats sedan år 2000.
Tanken är att inte använda bilen under ett dygn.
Den internationella dagen föregicks av nationella kampanjer, i till exempel Storbritannien 1997 och Frankrike 1998.