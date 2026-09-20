Bilfri dag firas med gratis buss

17:18 söndag, 20 september, 2026
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På Åland firas den Internationella bilfria dagen, tisdag den 22 september, genom gratis bussåkning i dagarna tre.

I ett utskick berättar landskapsregeringen att man vill uppmärksamma den Internationella bilfria dagen ”då vi alla kan vara med i omställningen till mer hållbara resval genom att gå, cykla eller åka kollektivt när det är möjligt”.

Tre dagar

Landskapsregeringen erbjuder fri kollektivtrafik med Ålandstrafiken i dagarna tre: måndag 21 september, tisdag 22 september och onsdag 23 september.(ab)

Dag som funnits länge

Internationella bilfria dagen infaller den 22 september varje år och uppmärksammas i nästan alla europeiska länder.

Dagen har uppmärksammats sedan år 2000.

Tanken är att inte använda bilen under ett dygn.

Den internationella dagen föregicks av nationella kampanjer, i till exempel Storbritannien 1997 och Frankrike 1998.

TEXT:

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax
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