Bilfri dag firas med gratis buss

På Åland firas den Internationella bilfria dagen, tisdag den 22 september, genom gratis bussåkning i dagarna tre.

I ett utskick berättar landskapsregeringen att man vill uppmärksamma den Internationella bilfria dagen ”då vi alla kan vara med i omställningen till mer hållbara resval genom att gå, cykla eller åka kollektivt när det är möjligt”.

Tre dagar

Landskapsregeringen erbjuder fri kollektivtrafik med Ålandstrafiken i dagarna tre: måndag 21 september, tisdag 22 september och onsdag 23 september.(ab)