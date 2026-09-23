Foto: Jonas EdsvikHanna Solomko och hennes man Valentyn Bober besökte Åland i början av september 2025, med sin hund Emir. Nu skriver hon brev till Åland där hon berättar om livet och kriget i Odessa. Brev från Odessa, Ukraina: ”Attackerna håller på att bli en del av vardagen” Nyheter 06:29 onsdag, 23 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Rotaryklubben skramlar för brandbil till Ukraina Forskaren om säkerhetsläget kring Östersjön: Hybridattacker utgör hotet mot Finland Frivilliguppbåd ordnar rockkonsert för Ukraina