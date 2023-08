Anders Wiklöf i TV4:s morgonsoffa- se intervjun här Nyheter

Kommerserådet Anders Wiklöf var i söndags gäst i svenska TV4:s Nyhetsmorgon, där han intervjuades av programledaren Jenny Alversjö.

Intervjun finns länkad här via Nya Åland hemsida eller så hittar du den via TV4:s hemsida. Den finns under rubriken ”Ålandsmiljardären Anders Wiklöf om klassresan – Ett nej från banken blev startskottet”.