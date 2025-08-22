Andelsbankens halvårsrapport: Ägarkunderna fortsätter öka Nyheter

Andelsbanken på Ålands halvårsrapport visar att deras ägarkunder forsätter att öka samt att banken utökat personalstyrkan under första halvan av 2025.

Röselsevinsten ligger på 4,1 miljoner vilket är något lägre än samma period i fjol, som låg på 4,2 miljoner. I halvårsrapporten skriver bankens vd Johnny Nordqvist att det är positivt att de trots en osäker omvärld fortfarande har en god lönsamhet.

”Under första halvåret 2025 har världsekonomin präglats av geopolitiska spänningar och handelspolitiska utmaningar. Trots detta har euroområdet uppvisat stabil tillväxt, understödd av räntesänkningar och en tämligen stark arbetsmarknad”, skriver han i halvårsrapporten och fortsätter:

”Trots osäkerheten i omvärlden var bankens lönsamhet mycket god och rörelsevinsten uppgick till 4,1 miljoner euro för det första halvåret. Resultatet är i linje med fjolårets siffror”.

Antalet ägarkunder har hittills i år ökat från fjolårets 9 450 till 9 538. Enligt halvårsrapporten bedömer banken att deras förmåner och aktiva kampanjer har bidragit till ökningen.

”Våra kunder samlade mera OP-bonus än samma period ifjol och beloppet uppgick till 875 000 euro för det först halvåret. Vid bankens andelsstämma under våren beslutades att dela ut 5,5 procent ränta, till ett belopp om 1 159 008 euro, till de ägarkunder som tidigare valt att placera pengar i bankens avkastningsandelar”, skriver Johnny Nordqvist i halvårsrapporten.

Andelsbanken jobbar för att bidra i samhället inom tre områden: digital skolning för seniorer, ekonomikunskaper för ungdomar och en meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar. Nytt för i år bankens donationer till olika föreningar som har gjort att föreningar att kunna avlöna 20 ungdomar i åldern 15 till 17 genom att ge dem sommarjobb.

”Banken har även utökat personalstyrkan inom kundrådgivning, en satsning vi förväntar oss kommer att säkerställa en god kundnöjdhet och möjlighet till framtida tillväxt”, skriver Johnny Nordqvist i halvårsrapporten.