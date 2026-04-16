Ålänningen för alla i app och hemsida

Våren är i fokus det nya numret av Ålänningen. Som vanligt väntar inspiration, god mat och annat plock mellan pärmarna.

Nu finns nummer 3 2026 av magasinet Ålänningen ute för läsning. Den digitala versionen är öppen för alla att läsa via nyan.ax och i Nya Åland-appen. Magasinet kommer även att delas ut i tryckt version till alla, som inte undanbett sig reklam, med posten här i dagarna.

Trädgård och veterinär

Temat är Vårtider och där hittar du bland annat den kända trädgårdsinflueraren Sara Bäckmos bästa odlingstips, inspirerande vårmat av Mikaela ”Gourmettjejen” Brändström och en krönika av den Ålandskära forskande veterinären Henrik Rönnberg.

I porträttet möter vi Arsim Zekaj, under rubriken ”Nybyggaren”.

”Arsim Zekaj må ha ett exotiskt namn. Men han vet mer om hur det är att tillhöra en språkminoritet och leva med ett hotat självstyre än de flesta moderna ålänningar. Och hur märkligt det än låter har han fantiserat om Åland sedan han först hittade det lilla öriket på kartan vid tolv års ålder.

– Och så hamnade jag där till sist! Jag är inte vidskeplig men, det är ganska konstigt egentligen, säger han.”