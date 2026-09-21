Ålandstrafikens bokningssystem hackat – 4 000 kunder berörs

Knappt 4 000 kundkonton hos Ålandstrafiken kan ha hackats och fått sina uppgifter ändrade. Det rör sig om e-postadresser, mobiltelefonnummer, landskoder och lösenord. Händelsen anmäls till polisen.

Det meddelar man sent på måndagseftermiddagen.

Så här skriver Ålandstrafiken i ett utskick:

”Måndag 21 september upptäckte Ålandstrafiken att kontaktuppgifter hade ändrats på ett antal kundnummer i bokningssystemet. Ändringarna har gjorts av en utomstående som utnyttjat en svaghet i webbokningens tekniska gränssnitt. Webbokningen stängdes ned kort efter upptäckten. Leverantören åtgärdade svagheten under förmiddagen och webbokningen är nu i drift igen. Funktionen för återställande av lösenordet var tillfälligt avstängd medan de berörda kontona återställdes.

Enligt leverantörens uppgifter berörs knappt 4 000 kundkonton. De uppgifter som har ändrats är e-postadress, landskod, mobiltelefonnummer och lösenord. Utredningen av händelsens omfattning pågår och antalet konton kan komma att justeras.

Bokningssystemet innehåller inga bankuppgifter, personbeteckningar eller födelsedatum. De uppgifter som kan ha kommit till utomståendes kännedom är namn, postadress och telefonnummer.

Ålandstrafiken uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att e-postadress och telefonnummer på kontot stämmer. Den vars e-postadress har ändrats kan ha gått miste om bokningsbekräftelser. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav på att man måste ändra lösenordet nästa gång man loggar in. Den som inte kan logga in på sitt kundkonto ombeds att kontakta Ålandstrafiken.

Obs! Var uppmärksam på SMS som utger sig för att komma från Ålandstrafiken och som uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om lösenord eller bankkoder. Ålandstrafiken skickar endast påminnelse-SMS gällande bokad resa eller informations-SMS vid trafikstörningar. Notera att ingen kund debiteras för sen avbokning eller utebliven resa till följd av händelsen.

Händelsen anmäls i enlighet med dataskyddsförordningen och Ålands landskapsregering upprättar också en polisanmälan. Vi lämnar inga ytterligare tekniska uppgifter om händelsen.”