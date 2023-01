Åland Gallup: Fortsätter regeringen Törnroos kräftgång? Nyheter

I den förra gallupen var stödet för regeringen Thörnroos rekordlågt och om gallupresultatet hade varit ett valresultat hade regeringen bara fått elva mandat i lagtinget. Hur ser det ut nu? Vem skulle du rösta på om det var val i dag? Delta i Åland Gallup och påverka resultatet!

Nu är det tio och en halv månad kvar till lagtingsvalet i oktober och de åländska partierna har börjat rusta för valkampanj.

I gallupen i november fick nuvarande regeringspartier rekordlågt understöd, enbart 37 procent skulle rösta på ett av regeringspartierna. Det gav även utslag i mandatfördelningen, regeringen fick enbart 11 av 30 lagtingsmandat. Novembergallupen var den första efter att Hållbart initiativ lämnade regeringen Thörnroos.

Liberalerna var starka i den senaste gallupen, med det starkaste stödet, över 27 procent, sedan februari 2020. Det var en ökning på över 6 procent i jämförelse med den föregående gallupen.

Antalet osäkra väljare var 21 procent.

Hur resa till Sverige?

I Åland Gallup ställs även frågor om ålänningarnas resevanor västerut. Det var i början av december som Viking Line kom med beskedet att Rosella säljs till Grekland. Hur kommer det påverka dina resvanor?

