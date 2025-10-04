Åland diskuterar fast förbindelse med Finland

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Landskapsregeringen har haft kontakt med Finlands näringsliv om det visionära projektet om att bygga en fast förbindelse från Åbo till Stockholm, via Åland.

Planerna på en fast förbindelse mellan Åbo och Stockholm, via Åland, fortskrider och nu ska bolaget Destia ta fram en förstudie för projektet, på uppdrag av Finlands näringsliv och Egentliga Finlands förbund.

På måndagens frågestund i lagtinget frågar Christian Wikström (Ob) om landskapsregeringen haft någon kontakt med någon av parterna för att eventuellt kunna påverka projektet för åländsk del i ett tidigt skede.

Finansminister Mats Perämaa (Lib) svarar på frågan:

– Ja, det har vi haft för ett bra tag sedan. Vi hade möte med Finlands näringsliv och fick ta del av deras information.

Man planerar även ett dylikt möte med Egentliga Finlands förbund.

Han konstaterar att det för den väldigt visionära idén om en fast förbindelse i dag finns tre alternativ: över Kvarken, via Åland och mellan Helsingfors och Estland.

– Enligt vår bedömning så är det av så stor betydelse att vi följer med vad som eventuellt händer. Det värsta tänkbara alternativet, för Ålands placering och inverkan på vår sjöfart, är att det byggs en fast förbindelse någon annanstans.

Mats Perämaa säger att ett projekt i den här storleken inte byggs för ålänningarnas skull, eller med åländska pengar.

– Utan det är Finlands exports behov och säkerhetsfrågor som avgör om det byggs och var det byggs. 30 000 ålänningar kan inte betala en sådan här mångmiljardsatsning. Vi ska följa det noggrant och se om projektet får luft under vingarna, säger Mats Perämaa.