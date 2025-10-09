Foto: Jonas EdsvikKampanjgruppen bestående av Jerker Örjans, Lisa Gustavsson, Christina Sandqvist, Lillemor Grüssner, Böge Holmberg och Sten-Åke Häggblom på bakre raden. Längst fram står Margit Holmberg, Gunda Åbonde-Wickström och Barbro Sundback. 620 skrev på för folkomröstning – nu har insamlingen överräckts till staden. Nyheter 14:51 torsdag, 9 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Kommuner vill effektivisera avloppshanteringen: ”Diskussion om gemensamt bolag pågår” Ett steg närmare badhus och torn på Lilla Holmen Het debatt om skyltar och flaggor i stadsbilden – stadsdirektören reder ut vad som gäller