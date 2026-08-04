20 år efter bankrånet

15 miljoner euro försvann i kuppen.

Flera stulna bilar sattes i brand.

Svenska fisketurister misstänktes.

Värdetransportrånet mot Ålandsbankens kontor i Mariehamn den 10 augusti 2006 är det största i Ålands historia. På måndag är det exakt 20 år sedan rånare satte eld på en bil, krossade bankens garagefönster och flydde med 15 miljoner kronor under vapenhot. Nyan har gått igenom arkiven och talat med personer som under veckan träder fram med starka berättelser och vittnesmål.

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