1 774 hundar visade sin bästa sida i Åland dog show

Utställare och domare reste långväga ifrån för att delta i årets Åland dog show förra helgen. Titlar, rosetter och presentkorgar med åländska produkter stod på spel när vinnarna i tio grupper och best in show skulle koras.

Eckeröhallen intogs av nästan 1 800 hundar och deras ägare i helgen när Åland dog show ordnades i Eckeröhallen. Utställningen, som har internationell status, ordnas årligen av Ålands kenneldistrikt och det är mycket logistik och planering som ska klaffa för att allt ska löpa på smidigt.

– Man måste ansöka till Finlands kennelklubb två år i förväg. Så vi har precis ansökt för att ordna Åland dog show för 2027, säger Tommy Thörnroos som är ordförande för Ålands kenneldistrikts utställningskommitté.

Arbetet med utställningen pågår fortlöpande, men är som mest intensiv veckan före, berättar han.

– Vi gör ju det här ideellt på vår fritid, så man måste hitta utrymme för det då. Jag har faktiskt lagt in om semester veckan före och dagen efter utställningen.

Under lördag och söndag avgjordes tio grupper samt flera enskilda klasser. Best in Show blev den stora pudeln Star Sapphire Mustang som ägs av Camilla Tell Collinge och Brett Hamilton från Sverige. Priserna var dels själva titeln, men vinnarna fick också prisrosetter och en låda med åländskt mathantverk.

– I hundutställningar delas det ut väldigt mycket priser, både i klasser, certifieringar, grupper och best in show. Vi har valt att satsa på verkliga priser och vill lyfta fram en smak av Åland i priserna. Dels från våra sponsorer, men också sådant som vi själva har förädlat, till exempel ostbrickor, recept och så vidare. Det här är hela Ålands hundutställning och då vill vi lyfta fram allt fint lokalt mathantverk, säger Tommy Thörnroos, som menar att priserna också fungerar som marknadsföring för utställningen och Åland som besöksdestination.

– Vi har märkt att de är uppskattade och att det regelbundet återkommer utställare som vill komma för känslan och vilka priser som är med. Här är det priser med eftertanke.