Ställer ut sin konst i psykiatriska kliniken vid ÅHS

– Psykisk ohälsa kommer alltid att vara en del av mitt liv och min vardag.

Det konstaterar 28-åriga, Ålandsbördiga Lucia Hellsten, som just nu visar egna konstverk i entrén till ÅHS:s psykiatriska klinik. En plats där hon – som hon skriver i sin presentation av utställningen – ”har spenderat väldigt mycket tid”.

Motiven i utställningen för tankarna till mytologi och fantasy: figurer med horn, vingar, och fjäll, och ögon som möter betraktaren med olika uttryck – hotfullt, tomt, gåtfullt, varmt.

– Den ser läskig ut, men den är inte ond, bara annorlunda, säger Lucia Hellsten sakligt om en av figurerna.

En annan bild visar två ansikten som symboliserar depression respektive mani, relaterbart för alla som kämpar med skov.

En tredje föreställer ett öga, ett sörjande öga med regnbågsfärgade tårar.

– Den målade jag för alla hbtqi-personer. Alla måste få vara den de är, älska vem de vill – det borde vara en självklarhet, säger Lucia Hellsten.

En målning i blå nyanser med ett ansikte och så blommor fastlimmade utmed kanterna i collageteknik avbildar i sig en utveckling i hennes mående.

– Jag mådde dåligt när jag började, men började sedan bli bättre och då klistrade jag på blommorna, säger hon.

Hantera ångest

Lucia Hellstens bilder är målade på kartong och kanvas, många med akrylpennor.

– Jag fick akrylpennor till jul av min fästman, och fastnade för dem, säger Lucia Hellsten.

Det var inte hennes tanke från början att ställa ut.

– Jag målade mer för målandets skull. Jag får en vision, och då målar jag. Det är ett jättebra sätt att hantera ångest, att fokusera på något, säger Lucia Hellsten, och beskriver en känsla av att skapandet ibland lett henne till insikter som hon inte hunnit komma fram till själv.

– Och så kan man inte göra rätt eller fel när man målar. På samma sätt som betraktaren sedan kan tolka bilderna själv, inget rätt eller fel.

Lucia Hellsten mår bättre idag, tack vare stöd och mediciner. Hon bor i Österbotten med fästman, kaniner och katter.

– Jag skulle gärna ställa ut där också, säger hon.