Nästan 90 kaniner till åländsk utställning

68 utställningskaniner och 20 sällskapskaniner från Sverige och Åland ställs ut på 4H-gården den 11 april.

Kaninerna är bland annat av raserna belgisk jätte, hermelin, dvärgvädur och engelsk vädur och kommer från Örebro, Västerås och Gotland. Några av kaninerna är från lokala uppfödare. Chris Marins på Gottbys kaniner har arbetat med utställningen sedan i september i fjol.

– 4H hade en sällskapsdjursutställning 2019, men det här är första gången vi arrangerar en utställning enligt nordisk standard, säger hon.

Utställningen har en klass för utställningskaniner och en för sällskapskaniner. Det är en lådutställning, vilket innebär att burarna som kaninerna vistas i liknar vanliga transportburar. Burar för burutställningar påminner mer om minkburar och är mer anpassade till kaninernas behov.

Utställningen på 4H-gården börjar klockan 9 den 11 april och är öppen för allmänheten. 4H kommer att ha kafé och matservering under dagen. Flera uppfödare kommer att vara på plats och det finns också kaniner till salu.