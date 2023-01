Strul med skatteinloggning – användare kom åt andras uppgifter Notiser

Personer som loggat in på e-tjänsten MinSkatt med Aktias bankkoder har kommit åt någon annans skatteuppgifter, meddelar Skatteförvaltningen på sitt Twitterkonto. Skatteförvaltningen twittrade om felet strax efter klockan 11 idag, tisdag. Under cirka två timmar gick det inte alls att logga in på MinSkatt med Aktias bankkoder.