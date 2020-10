Veckans Wilén firar 10 år – utkommer som bok Kultur

Om några veckor, den 26 november, har det gått exakt tio år sedan den allra första Veckans Wilén såg dagens ljus.

Lagom till jubileet utkommer nu samtliga av de populära satirteckningarna från de första sex åren samlade i en snygg utgåva som bör glädja varje Wilén-fan.



Konstnären Jonas Wilén och hans återkommande satirteckningar ”Veckans Wilén”, vanligtvis publicerade på Nya Ålands ledarsida varje fredag, lär vara bekanta för snart sagt varje ålänning. Under tio års tid har vi fått följa Wiléns finurliga kommentarer kring dagsaktuella händelser, såväl lokala som mera globala. Att de nu finns samlade i en jubileumsutgåva, som sträcker sig över de första sex åren och som utgör den första delen av två, är resultatet av en tanke som funnits med länge.

– Idén att samla dem årsvis uppstod väl redan ett år efter starten, men av olika anledningar föll det sedan i glömska under flera år. Men det har alltså varit på gång länge, och nu passade det bra, berättar Jonas Wilén.

Första delen innehåller samtliga 171 Veckans Wilén från de första sex åren 2010–2015 med förklarande bildtexter, samt bakgrundstext och intervju med Wilén signerad Michael Hancock. Vidare får vi i boken följa Wiléns skapande arbete under processens gång, från skiss till färdig teckning. För bokens formgivning står Eva-Jo Hancock, och en andra del, omfattande åren 2016–2020, utkommer under nästa år i anslutning till Nya Ålands 40-årsjubileum.

Mormors förtjänst

Den stora utmaningen med arbetet var att hitta alla bilder och koppla ihop dem med rätt datum och de händelser som de kommenterade.

– Det var faktiskt Jonas nu bortgångna mormors förtjänst att vi lyckades. Hon hade klippt ut och sparat alla teckningar i kronologisk ordning i album. Så tack till Rubi Söderlund, säger Michael Hancock.

– Jo, det var faktiskt det allra sista hon gjorde. Hon klippte ut nyårsbilden i fjol och klistrade in i sitt album, och sedan föll hon ihop. Det känns hedrande att kunna ge ut den här boken i hennes minne, säger Wilén.

Vilken betydelse har Veckans Wilén för Åland?

– Den är som en åländsk Hylands hörna, nationssamlande på det sättet att alla kan minnas och referera till händelserna genom veckans Wilén. Jag tycker också att en stor talang som Jonas har är att det finns så många extralager och att det hela tiden dyker upp nya poänger i bilderna, som en efterklang ju mer man betraktar dem, säger Eva-Jo Hancock.

– Hylands hörna är en jättebra referens. Genom Veckans Wilén förenas den åländska världen, håller Michael Hancock med.

Hur skulle du beskriva dig själv som satiriker, Jonas?

– Ett problem är att jag inte tycker om att göra mig lustig över folks utseende, och det är ju kanske annars det vassaste vapnet en satirtecknare har i sin arsenal. Jag försöker undvika överdrifter, lite lagom kan bli mer effektfullt. Det är en ständig balansgång. Sedan handlar det om vanligt sunt förnuft, ju större makt du har desto mer får du tåla.

Måste satir alltid slå uppåt?

– Jo, det tycker jag. Sen är det ibland svårt att veta vad som är uppåt, ibland kan man dela ut en smäll till hela samhället. Det finns gott om förtjusande företeelser att kommentera.

Hur är det med självdistansen här – är ålänningar bra på att skratta åt sig själva?

– Jo, det tycker jag, så där grovt generaliserat.

Hur gick tankarna kring formgivningen, Eva-Jo?

– Det har varit ett stort privilegium att arbeta med det här materialet. Utmaningen för mig var att försöka skapa en sammanhållen helhet av alla delar, och att samtidigt låta varje bild få eget liv och vederbörlig plats. Först var tanken att gruppera bilderna tematiskt i olika avdelningar, men sedan insåg vi att en kronologisk ordning är bättre för att man då lättare får syn på utveckling och förändring i tioårsperspektivet, säger Eva-Jo Hancock.

– Det blir en fin framåtrörelse som är jätterolig att följa ända från början, där det småningom dyker upp konstnärliga parafraser och pastischer, och där igelkotten till slut gör entré. Det är helt enkelt en viktig kulturhistorisk gärning vi gör genom att ge ut den här boken. Och all thanks to Jonas, säger Michael Hancock.

– Det har varit en dröm som funnits med i tio år, så jag är mycket hedrad och tacksam, säger Wilén.

Signeringstillfällen

Nya Ålands vd Patrik Ekblom ser också fram emot utgivningen med förtjusning.

– Det här är någonting som vi funderat på under många år, men tiden har helt enkelt inte räckt till. Men nu firar Veckans Wilén 10-årsjubileum, och nästa år firar Nya Åland 40 år, så nu tänkte vi att det är dags. Det känns jättespännande, och jag tror att många är intresserade.

När kommer boken och var kan man köpa den?

– Den kommer från tryckeriet i slutet av november. Sedan kommer vi att sälja den här på Nyan, och så kommer det att ordnas signeringstillfällen både här och runt om på Åland närmare jul. Men redan nu kan man förhandsbeställa boken från oss, även signerade exemplar.