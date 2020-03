Sånglektionen går över nätet Kultur

När coronaviruset leder till att skolor stängs hittar lärare och elever nya sätt att arbeta.

Läraren Kerstin Olsson på Ålands musikinstitut har gett sina första lektioner via en laptopdator.

Musikinstitutets ytterdörr är låst och eleverna kan inte få undervisning på plats.

Men i ett rum hörs pianospel och sång.

Vid pianot sitter Kerstin Olsson. Framför sig har hon en laptopdator och på den ser hon sin sångelev Tilde Westergård, som är hemma hos sig. De är sammankopplade med Apples mjukvara Facetime.

Tilde Westergård har tagit sånglektioner på Musikinsti-

tutet över tre år. Det här är första gången hon får undervisningen via nätet.

– Vi börjar med uppvärmningen, säger Kerstin Olsson.

Hon tar en ton på pianot och Tilde Westergård sjunger den. Flera toner följer, högre och högre.

Kerstin Olsson tar en paus.

– Jag skulle vilja ha litet mer av det här gnälliga för jag hör att det är litet luftigt i kärnan. Så,

litet skarpare. Du kommer att ha nytta av det, säger hon.

Hon tar en högre ton på pianot och lyssnar på hur Tilde Westergård sjunger den.

– Ja. Mycket fokus i tonen. För det andra kostar en massa energi, säger Kerstin Olsson.

– Där har du ett ljud som bär.

Uppvärmningen fortsätter. Tilde Westergård sjunger en fras högre och högre i registret.

– Jag tog litet marginal här. Nu är du litet högre än du behöver vara i din sång. Det är bara

för att du ska få det där psykologiska övertaget att du kan. Du var just uppe på ett F. Till din sång behöver du bara ett Ess, så jag vet att du kan, säger Kerstin Olsson.

Tilde Westergård är inte helt nöjd. Hon beskriver det som om det kändes som om rösten inte skulle hålla för de högst tonerna.

– Du behöver litet muskelträning, säger Kerstin Olsson.

– När man hittar något nytt måste man bara sätta det i muskulaturen. Men det jag får är ett väldigt effektivt ljud som inte kostar mycket i tryck. Det är bara dina stämband som är litet ovana.

Komp på mejlen

Den här lektionen testar de något nytt. Kerstin Olssons kollega Patrik Komorowski har spelat in pianokomp till låten Still Hurting från musikalen The Last Five Years. Tilde Westergård fått filen på sin mejl. Hon trycker på play och sjunger.

Kerstin Olsson och Tilde Westergård har arbetat med låten på lektionerna flera månader.

– En så här stor sång, fem minuter, tar så här lång tid. Nu börjar den bli bra. Eftersom det är en musikal är det viktigt att man kan historien. Det handlar inte bara om att sjunga rätt ord och rätt toner, utan det ska finnas en berättelse. Och den har du nu,

säger Kerstin Olsson till sin elev.

Hur fungerar distansundervisningen?

– Det känns bra. Det är som vanligt bortsett från att man inte hör allting, säger Tilde Westergård.

Kerstin Olsson har tagit själv fått lektioner över nätet men det är först nu när musikinstitutets dörrar stängts som hon under-

visar på samma sätt.

– Jag säger som Tilde, det fungerar förvånansvärt bra. Man jag ser sämre och hör litet sämre. Det betyder att man måste vara mycket mer fokuserad. Det går åt mer energi när man måste lyssna och titta så noga. Men Tilde och jag känner varandra ganska bra. Tilde är en ambitiös elev som övar och kan sina grejer. Och då blir det här lättare.

Det kan vara annorlunda när Kerstin Olsson undervisar nyare elever som hon inte lärt känna lika bra.

– Då är det här litet sämre. Det går, men man får jobba med

litet kortare bitar i taget.