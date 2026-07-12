Publiken upplevde nirvana i badhusparken

Nyan var på plats och kände av stämningen på Pyro och Party i Parken på lördagskvällen. Publiken bestod av såväl grungefans som metalheads och även andra intresserade som stod och minglade på området. Det fanns grillat och dryck inne på området som låg kring Badhuspaviljongen i Västra hamnen.

Artisterna spelade inne i Paviljongen, men det satt även många i backen och på terrassen utanför under hela kvällen. Vädret var varmt och klart och kändes både avslappnat och nostalgiskt då många hade tagit på sig sina bästa 90-tals utstyrslar för att visa sin musikaliska tillhörighet. Evenemanget var den sista dagen av ett tvådagars koncept som började med Metal Mayhem på fredag och Pyro och Party på lördag.

Syskonen Gabriella Hilander och Lukas Hilander hann lyssna på det österbottniska bandet Mandy Manala som spelade tidigare på kvällen när de anlände. Men syskonen var mest taggade på kvällens sista nummer.

– Vi ville se Nirvana Tribute, säger Gabriella Hilander.

Lukas Hilander är även ett fan av mer experimentella musikstilar: Atmosfärisk black metal, liquid drum & base och stoner rock/metal.

Lukas Hilander passar på att nämna att bandet Melvins som tillhör stoner-sludge subgenren tydligen var en stor inspiration för Kurt Cobain och Nirvana.

Gabriella Hilander beskriver sin musiksmak som bred, med allt från Hiphop till Rock.

Ron Grönlund anlände till Åland med färjan efter ett Sverige besök, för att se Nirvana Tribute som avslutar kvällens lineup. Han berättar att han har varit ett Nirvana Fan sedan deras storhetsdagar på 90-talet. Han har till och med besökt ett Kurt Cobain-museum i Aberdeen utanför Seattle i USA.

– Vi hade sett evenemanget redan i våras när vi planerade vår resa, berättar han.

Nya Åland stöter på medlemmarna i Nirvana Tribute inne på festivalområdet. Bandet vars medlemmar bor i Storbritannien är beryktat som ett av världens bästa Nirvana-tribute-band och har därför lockat många åländska Nirvana, grunge och rock-fans till deras uppträdande som sista band uppe på scenen. Bandet har turnerat över 50 länder på flera kontinenter och landade på Åland för detta gig.

Jon O’Connor är sångare och gitarrist i bandet och därmed deras Kurt Cobain – som han liknar i både utseende och frisyr på scenen. Brad Ratcliffe är bandets trummis och Charlie Wyatt är basisten. Jon O’Connor började med projektet för 17 år sedan, och resterande medlemmar är relativt nya till projektet, Brad Ratcliffe gick med i bandet för ungefär 5 år sedan och Charlie Wyatt avlöste deras vän som bandets basist.

Tyvärr hade bandet problem med att få sin utrustning till Åland och stod utan både scenkläder och gitarr strax innan gigget. Som tur var fick de hjälp att hitta nya kläder och gitarr inför spelningen.

– Alla här har varit fantastiska och väldigt hjälpsamma, de har hjälpt oss att få tag på de kläder vi behövde och platserna där vi kunde hitta passliga gitarrer. Vi kan inte tacka folket här nog, säger Jon O’Connor.

De noterar att konserter här startar mycket senare än i Storbritannien, där banden vanligen spelar mycket tidigare på kvällen. Bandet berättade dock att de har haft mycket senare spelningar förut.

Sist får vi tag på arrangören Fredrik Rosenqvist tillsammans med medarrangören ”Janne Torp” Smeds och Zacharias Kalm som är teknikleverantör, men beskriver samarbetet som betydligt mer heltäckande då han sköter allt från ljud och ljus till scenbygget.

– Det blir fel att bara kalla sig själv teknikleverantör när vi gör så mycket tillsammans, vi hjälper ju varandra och ger tips och tankar, säger Zacharias Kalm.

Fredrik Rosenqvist har även ordnat Metal Mayhem som inträffade dagen innan, med metal band både från Åland och övriga Europa.

Han döpte evenemanget efter sin bok Pyro, Party och Pudelrock som släpptes för några år sedan och handlade om den Åländska rock- och metalscenen på 1980-talet.

– Janne spelade på bokreleasen med sitt band, Bröilers öf Death, sedan kläckte han idén att vi borde starta en metalfestival också, säger Fredrik Rosenqvist.

Sedan dess har flera evenemang ordnats under både hög och lågsäsong – senast bjöds det på 80-tals nostalgi på Baltichallen i Pyro och Partys namn.

– I fjol hade vi den första spelningen i badhusparken och vi hade samma upplägg då, det var metal på fredagen och mer traditionell rock på lördagen kan man säga, berättar Fredrik Rosenqvist.