1 av 45

Bildsvep från Deluxe- vinnare blev Jhodie Strandell Kultur

– Det var lite oväntat att jag skulle vinna – det var så jättemånga bra finalister och hård konkurrens, säger Jhodie Strandell, vinnare i sångtävlingen Deluxe i Alandica i lördags kväll.

– Jag är stolt över mig själv.

Klicka på bilderna för att se fotograf Jeremic Slavoljubs bildspel från lördagskvällens uppträdanden.

I måndagens Nya Åland kan du läsa en intervju med vinnaren Jhodie Strandell, där hon bland annat berättar om valet av Alicia Keys-låten If I Ain’t Got You.