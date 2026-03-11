Foto: Johan KarrentoLagtingspolitikern John Holmberg avslöjas som en av de stora tårtätarna i Världens minsta parlament, men det finns en överrepresentation av tårtdagar i filmen, enligt Nya Ålands politiska redaktör som recenserar. NYAN RECENSERAR: Hedervärd ambition – svårare att genomföra Kultur 15:36 onsdag, 11 mars, 2026 DELA Facebook Mer läsning Karrento om lagtingsfilmen: ”Det har tagit ohyggligt lång tid” Funkisteatern tar sig an svanslöst äventyr på scenen Funkisteatern övar in sin nästa pjäs