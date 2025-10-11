Mångbottnad fotokonst i Galleri Skarpans

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



– Min tematik är människa-natur, säger konstfotografen Christoffer Relander, inför öppnandet av sin utställning ”Alternature” i Galleri Skarpans i Kvarnbo. Hans mångbottnade, dubbel- och trippelexponerade bilder belönar den som tar sig tid att se längre och djupare.

”Alternature” är ett fortlöpande koncept som Christoffer Relander arbetar med. I februari 2024 hade han en utställning med samma titel i Ålands konstmuseum, i samarbete med musikproducenten Mathias Boman, operasångaren Jenny Carlstedt och ekologen Simone Santos. Utställningen i Galleri Skarpans är både ett eko – några verk visades redan då – och ett steg vidare med helt nya verk.

– Det är ett axplock av tidigare verk och nya, från tre pågående projekt. Uttrycken och tekniken varierar, men människan och naturen är i fokus. Så har det varit ända sedan jag började med konstfoto, säger Christoffer Relander.

Vardagsliv

Raden av bilder på den bortersta väggen i galleriet bildar en helhet där konstnären går in för att dokumentera familjeliv och vardag.

– De är personliga, mer spontana bilder som dokumenterar vardagen, där jag har sökt efter det genuina snarare än det perfekta, säger Christoffer Relander.

– De är tagna en liten, enkel kamera, som jag kan ha med mig ofta.

I en trippelexponerad bild längst till höger i raden kan man urskilja en äldre mans ansikte, konstnärens svärfar. Den fanns med på utställningen i konstmuseet förra vintern.

– Han dog strax innan utställningen öppnade, säger Christoffer Relander.

Tidlöst svartvitt

Övriga bilder i utställningen är mer planerade.

– De är studiofotografier, inte tagna i naturen, en helt annan process, säger Christoffer Relander.

Ett par bilder är dubbelexponeringar av landskapsmotiv som framträder inifrån glasburkar.

– Dem tog jag när jag skulle bli förälder.

Han arbetar nästan uteslutande i svartvitt.

– Jag gillar det tidlösa med svartvitt. Det lämnar utrymme åt betraktaren att färglägga i sin fantasi, säger han.

Ett porträtt av ett barn i profil har dock accenter i turkos. Det är ett beställningsarbete: omslag till den irländske musikern Peter Vogelaars musikalbum ”Inner Creatures”.

–Vid beställningsuppdrag brukar jag använda bildbehandling. Då är resultatet viktigare än processen, och jag kan gå tillbaka och ändra, säger Christoffer Relander.

”Alternature” ska härnäst visas i Bergen i Norge, i november. Senare i år ska Christoffer Relander också ställa ut på fotofestivalen i Sharjah i Förenade arabemiraten, och i Dubai.