Kulturvillan bjuder på matigt program

Öppen målarstudio, smakverkstad för barn, och klubbmusik (både ”ambient” och ”smutsig”): bland annat detta försiggår i Kulturvillan den närmaste tiden.

Kulturverksamheten i gamla Doktorsvillan i Badhusparken rullar vidare på sin första säsong.

På lördag kl 15 visar scenkonstkollektivet Urgrund sin familjeföreställning ”Vågspel”.

På lördag kl 18-22 blir det öppen målarstudio med unga bildkonstnärerna Maria-Louisa Pfeifer och Selina Svarce, inom ramen för Kulturvillans experimentella verksamhet KV LAB. Deltagarna erbjuds en ”levande och öppen målarstudio på Kulturvillans terrass och omgivningar”, med livemusik av Axel Henriksson. Baren och bistron är öppen, och evenemanget är gratis.

Tisdagen den 12 augusti kl 14-16 är det dags för ”KV WORKS: Skapa & Smaka – en kreativ workshop med ätbara konstverk”. Evenemanget riktar sig till barn i åldern 8-12 år.

Den 15 augusti – på kulturnatten – blir det premiär för KV KLUBB. Dj Daniel Troberg bjuder på ”ambient meets beat”-musik kl 20-22, och avlöses sedan av Axel 2006, som spelar ”spretigt, hårt, dansant och smutsigt” fram till midnatt. Baren är öppen, fri entré.

Hela programmet finns publicerat på kulturvillan.ax. Verksamheten drivs, som Nya Åland skrivit, av gruppen Skapa Åland.

