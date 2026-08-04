”Kökar” firar 50 år

För 50 år sedan släppte Ulla-Lena Lundberg boken ”Kökar”. Nu ska jubileet firas med fika och bokprat på Kökars församlingshem.

Den 8 augusti berättar Ulla-Lena Lundberg om sin bok ”Kökar” på Kökars församlingshem. Nyan ringer upp Catrin Finneman, bibliotekariesekreterare i Kökar kommun, för att tala om evenemanget.

Hur ska jubileet firas?

– Det har ju gått 50 år sedan boken publicerades och Ulla-Lena Lundberg ville uppmärksamma jubileet. Hon ska berätta om sin skrivprocess och sedan fikar vi alla tillsammans. Det blir en trevlig eftermiddag.

Är platsen viktig?

– Ulla-Lena Lundberg kommer själv från Kökar och växte upp i församlingshemmet, där vi kommer att hålla jubileet. Boken handlar om Kökarsbor. Jag kan känna igen flera av personerna i boken, men majoriteten är tyvärr avlidna. Det ska bli intressant att lyssna på hennes historier.