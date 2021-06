Hjerson har premiär i augusti Kultur

”Agatha Christie’s Hjerson”, TV4/C Mores nya storsatsning, har premiär den 16 augusti på C More och sen på TV4 den 24 augusti. Sonderingar för en andra säsong har inletts.

Agatha Christies Hjerson, TV4/C Mores nya storsatsning, har premiär den 16 augusti på C More och sen på TV4 den 24 augusti. På C More släpps två nya avsnitt varje vecka, på TV4 släpps nya avsnitt tisdagar och torsdagar. Som Nya Åland tidigare har skrivit om vann tävlingen Buyer’s Coup De Cœur på branschmässan MIP Drama i Cannes i Frankrike tidigare i år. Den internationella mässan ordnas för uppköpare av tv-program. ”Agatha Christie’s Hjerson” var en av ett dussin produktioner som ansågs vara speciellt attraktiva för en internationell publik. Och av de produktionerna rankades ”Hjerson” högst. Johan Rheborg spelar den Ålandsbördige polisen Sven Hjerson.

Filmgruppen spelade in på Åland i december, januari och februari. Ett sista planerat inspelningsblock på Åland blev inställt på grund av pandemin.Serien är en samproduktion mellan B-Reel Films, Sveriges TV4 /Cmore, Agatha Christie Ltd i London, Nadcon Film och ZDF i Tyskland och Ålands landskapsregering.

– Det är första gången man gör något på Agatha Christies böcker utanför England, bara det anses vara något väldigt stort, sade lands filmkommissionär Titte Törnroth tidigare i år till Nya Åland.

Agatha Christie Ltd i London är i alla fall väldigt nöjda, det kom ett brev därifrån med ett stort tack för att vackra Åland ställde upp och ville vara med, skriver Åland Filmkommission på deras Facebooksida. Dessutom har sonderingarna för en andra säsong inletts.

Fakta Hjerson

Sven Hjerson är inspirerad av Agatha Christies egen fiktiva deckarförfattare Ariadne Olivers detektivhjälte från Norden.

Serien består av fyra fristående mordgåtor som sänds som tv-filmer (88 minuter) och som serie i 8 x 44 minuter.

Spelas in på Åland och i Stockholm, till och med april 2021. Premiär i TV4 och C More nu i höst.

Huvudrollerna spelas av Johan Rheborg (I manegen med Glenn Killing, Solsidan, Partisan), och Hanna Alström (Sameblod, Kingsman-The Secret Service).

Regissörer är Lisa James Larsson (Britannia) och Lisa Farzaneh (Hamilton, Störst av allt)

Manuset skrivs av Patrik Gyllström, Björn

Paqualin, Jakob Beckman, Martin Luuk och Aron Levander.

Produceras av BRF för TV4/C More i samproduktion med ZDF, Nadcon och Ålands landskapsregering och i samarbete med ZDF Enterprises och Agatha Christie Ltd. Serien produceras med stöd av Nordisk Film & TV Fond.

Källa: TV4, Dagens Nyheter, Nordisk Film & TV Fond.