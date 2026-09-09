Barn får spela brassinstrument gratis i höst

Mariehamns ungdomsorkester startar i höst en nybörjargrupp, Brasskarusellen, för barn i årskurserna 2-5.

– Alla är välkomna, trots orkesterns namn, hälsar Irene Liljegren, orkesterns ordförande, som beskriver Brasskarusellen som en lågtröskelverksamhet, utan urval eller provspelningar.

Deltagarna får under höstterminen prova på en rad instrument: trumpet, trombon, tuba, valthorn och eufonium. Till våren får de välja ett favoritinstrument, som de kan ta hem och öva med på fritiden. Det är gratis att delta i Brasskarusellen, och gratis att låna hem ett instrument i vår.

Gruppen leds av Fredrik Erlandsson, och samlas på tisdagar kl 15-16 i Strandnäs skola, med början den 15 september. Man anmäler sig till fredrik.erlandsson@ami.ax senast den 13 september, och anger barnets namn och årskurs.

Brasskarusellen ordnas av Mariehamns ungdomsorkester i samarbete med Ålands musikinstitut.