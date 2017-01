Vem representerade IFK på finska idrottsgalan?

Ja, det var någonting som IFK Mariehamn länge undrade. För när priset årets lag 2016 skulle delas ut zoomade tv-kamerorna in på en person som ingen på IFK-kansliet kände igen.

– Vi visste inte ens om att vi kunde vinna något pris, säger IFK:s klubbdirektör Peter Mattsson.

Mannen längst till höger i bild är Juha Flinck, paraidrottaren Leo-Pekka Tähtis tränare. Att det var Juha Flinck uppdagades först senare under onsdagen efter det att fadäsen nått såväl lokal som nationell media.

Vad är det då som har hänt?

Jo, under tisdagens idrottsgala i Finland var IFK Mariehamn en av tre finalister till priset årets lag 2016. Men informationen, att grönvitt kunde vinna ett pris, nådde aldrig IFK:s klubbledning. Således hade IFK inte skickat en representant till galan. Däremot satt Sverker Skogberg, styrelsemedlem i IFK, i publiken och det var han som först uppmärksammade misstaget.

För när priset skulle delas ut zoomade tv-kamerorna in på tre representanter, en från varje finalist. Problemet var bara det att mannen, som enligt grafiken, representerade IFK inte har någonting med klubben att göra. I själva verket var det alltså Juha Flinck.

Årets lag är ett pris som förbundet för Finlands sportjournalister delar ut. Det finns inga nominerade i kategorin utan istället får sportjournalisterna i fråga, var och en, rösta på det lag som man anser bör vinna priset. De tre lag som hade fått flest röster bland de finska sportjournalisterna var IFK Mariehamns fotbollslag, juniorlejonen och finska herrlandslaget i innebandy. Slutligen var det juniorlejonen som tog hem priset.

Detta är någonting som idrottsgalans generalsekreterare Riia Martinoja också påpekar.

– Så att IFK inte visste om att de var nominerade stämmer, därför att ingen var nominerad. Däremot offentliggjordes en topp 5-lista med de fem lag som fått flest röster några dagar före galan, säger hon och fortsätter:

– Dessutom har vi bjudit in representanter från IFK. Vi har skickat två inbjudningar, till lagets huvudtränare (Peter Lundberg) och lagkapten (Jani Lyyski). Och när vi aldrig fick något besked från dem så har vi också försökt ringa, men ingen av dem har svarat.

Att tv-kamerorna sedan zoomade in på Juha Flinck är enligt Riia Martinoja en annan historia.

– Det blev ju väldigt olyckligt men det handlar helt enkelt om ett mänskligt misstag. I och med att ingen representant från IFK närvarade på galan så skulle tv-sändningarna egentligen visa ett fotografi på IFK. Men istället råkade man zooma in på Juha Flinck, som var nominerad i en annan kategori – årets tränare.

