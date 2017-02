JIK:s herrar ny tabelltvåa

VOLLEYBOLL. Jomala IK:s herrar vann söndagens hemmamatch mot nästjumbon KFUM Örebro med 3–1 (25–11, 25–19, 23–25, 25–18) i set och tog därmed hand om samtliga tre poäng.

Detta betyder att JIK nu avancerar i herrarnas division 1. Laget är nu tvåa i tabellen om nio lag, som toppas av Säters IF VBK. Upp till Säters IF VBK, som spelat en match mer än JIK, är det åtta poäng. Nästa match för JIK:s herrar är inkommande söndag borta mot Bromma KFUK-KFUM.

Också JIK:s damlag, som båda spelar i division 2, spelade matcher i helgen, närmare bestämt under lördagen.

A-laget vann borta mot Solna VBK med 3-0 (25–12, 25–17, 25–18) i set medan B-laget förlorade borta mot serieledande IF Stockholms Vingar B. Den matchen vann IF Stockholms Vingar B med 3-0 (25–6, 25–15, 25–8) i set.

