VOLLEYBOLL. Jomala IK:s herrar förlorade lördagens bortamatch mot Bromma B. Samtidigt tog damerna enkla poäng borta mot tabelljumbon Uppsala C.

Herrarna föll i raka set borta mot Bromma KFUM-KFUM B, 0-3 (23-25, 24-26, 26-28). Damerna i sin tur vann borta mot Uppsala VBS C och det i en mer ensidig match: 3-0 (25-6, 25-4, 25-6).

JIK:s herrar blev i och med förlusten passerade av Bromma B i tabellen och är nu trea i division 1. Damerna är fortfarande tvåa bakom IF Stockholms Vingar. (vs)

