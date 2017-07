Jakten på ersättare trappas upp Sport

FOTBOLL. Tyska Florin Wagner har under säsongen visat sig vara en av Åland Uniteds viktigaste spelare. När hon nu lämnat klubben med omedelbar verkan intensifieras jakten på en ersättare.

– Vi kanske presenterar ett förslag för styrelsen redan i morgon (läs: i dag), säger sportchef Mikael Virta.

Den offensiva mittfältaren Florin Wagner har spelat samtliga ligamatcher för Åland United under säsongen och är dessutom lagets främsta målskytt med sina fyra fullträffar. Under onsdagen meddelade sportchef Mikael Virta, genom ett pressmeddelande, att Wagner lämnar klubben för Winnipeg i Kanada, där hon kommer att studera och spela collegefotboll.

”Alltihop har gått enligt överenskommelse mellan ÅU, Florin Wagner och hennes agent”, skriver Virta.

Nu söker ligalaget efter en ersättare och med lite tur kan en ny spelare ansluta inom kort.

– Vi har några konkreta namn som vi tittar på just nu och så fort vi hittar ett realistiskt förslag att presentera för styrelsen så gör vi det, säger Mikael Virta och fortsätter:

– Från lagledningens sida har vi ingen tidspress men det är samtidigt inte helt osannolikt att vi kan presentera ett förslag redan i morgon (läs: i dag).

Läs mer i dagens Nya Åland!