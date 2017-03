IFK med ena foten i kvalserien

ISHOCKEY. Efter fredagens playoffmatch, den första av maximalt tre, är IFK Mariehamn nu med ena foten i kvalserien till division 2.

IFK Mariehamns tränare Kenneth Westerback menade inför fredagens playoffmatch mot Gimo IF HC, som slutade fyra i Alltrean, att det lag som vinner kampen om centimetrarna också skulle vinna matchen.

Den kampen vann IFK och således vann grönvitt också matchen.

Efter 39 mållösa minuter tog hemmalaget IFK Mariehamn ledningen mot Gimo IF HC genom estländske ”poweranfallaren” Konstantin Ljubobratets. 1-0 blev sedan 2-0 tidigt i tredje perioden via Emil Molander, hans 22:a mål för säsongen.

3-0 och 4-0 kom i power play. 3-0 signerat den tunga försvarspjäsen Niklas Westerback och 4-0 genom Nicklas Herou.

I och med slutresultatet, 4-0, leder IFK Mariehamn nu playoffmötet, som spelas i bäst av tre. Vinnaren avancerar sedan till division 2-kvalet där fyra lag gör upp om två platser i division 2 nästa säsong. I morgon, lördag, spelas andra playoffmötet lagen emellan. Den matchen spelas i Gimo ishall och börjar 17.00 svensk tid.

Noterbart är att 441 personer såg fredagens match, vilket är säsongsbästa för IFK Mariehamn. (vs)

