IFK-ikonen flygs till matchen

FOTBOLL. När IFK spelar om guldet sluter ikonerna upp. Mathias Wiklöf tar med sig hela sitt fotbollslag och Sebastian Wiklander flygs in med privatplan.

– Nu fixar vi århundradets fest, säger Sebastian Wiklander.

Sebastian Wiklander och Erik Sandvärn, som båda spelade i det lag som tog IFK upp till ligan, är på väg till Åland för att stöda IFK på plats. Den förstnämnde, som bor i Luleå, var länge osäker då hans son fyller sju år på lördagen men under torsdagen blev det klart.

– Jag flyger in i ett privatplan. Härligt att det äntligen är klart, säger Sebastian Wiklander och berättar mera:

– Jag vill inte missa min sons sjuårsdag och i och med att jag bor i Luleå skulle jag inte hinna till matchen om jag åkte den ”vanliga” tåg och båt-vägen. Men nu har jag fixat det. Jag flyger reguljärt ner till Arlanda och hoppar där in i ett litet privatplan som tar mig till Mariehamn under söndagen.

Det är via kontakter som Sebastian Wiklander lyckats få loss planet och piloten, som är en bekant.

– Det här vill jag inte missa för allting i världen. Jag älskar klubben och många runtomkring den. Nu fixar vi århundradets fest.

Privatplan låter kostsamt?

– (skratt) Jag vet faktiskt inte hur mycket det kommer att kosta mig, men tar IFK guld så är det helt klart värt det. Det ska bli otroligt spännande. Jag ser verkligen fram emot söndagen.

”Vi mot världen-känsla”

Mathias Wiklöf och Marcus Olofsson, som spelat i IFK på lite senare dagar, är också på väg till matchen. Mathias Wiklöf tar dessutom med sig tolv lagkamrater från sitt nuvarande lag, division 5-klubben Mullsjö IF.

– För mig som tagit Åland och IFK till hjärtat så känns det nästan overkligt. Tänk att ett lag från en liten ö som Åland är med och slåss om europaspel och nu medaljer, oavsett valör. Ett guld skulle vara en otrolig milstolpe i IFK:s historia och ett kvitto på att en förening jobbat rätt under lång tid, säger Mathias Wiklöf.

Både Sebastian Wiklander och Mathias Wiklöf är övertygade om att framgångarna går hand i hand med den höga lagmoralen och den nu mera klassiska ”IFK-atmosfären”.

– Får jag säga mitt så började det med grabbarna som tog laget upp i ligan, med ett bra gäng helt enkelt som hade en idé att ett lag är mer än bara individer. Det har satt sig i väggarna även fast det har det gått upp och ner under åren. Nu har allt fallit samman med riktigt bra spelarmaterial, bra ledarskap och en smula tur som alla lag har när man befinner sig i toppen, säger Mathias Wiklöf.

– På min tid hade vi fantastisk sammanhållning och det är jag övertygad om att årets IFK också har. Att spela i IFK är speciellt. I och med att man bor på en ö så reser man oerhört mycket och tillbringar därigenom mycket tid tillsammans. Man blir som en familj och får lite av en vi mot världen-känsla på något sätt. Och det skapar ett starkt kollektiv, tror jag, säger Sebastian Wiklander.

